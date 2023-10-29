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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички 1923 - Младост
Раднички 1923 - Младост: обзор матча 29 октября 2023
Раднички 1923
29.10.2023, воскресенье, 15:00
Сербия. Суперлига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Младост
5'
L. Zorić
48'
L. Zorić
80'
L. Zorić
90+4'
М. Видосавлевич
90+2'
I. Milošević (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички 1923 - Младост
Желтая карточка
N. Tomić
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
М. Видосавлевич
Пас отдал
I. Jude Anthony
90'
+4
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:1!
I. Milošević
83'
Замена
Д. Моллс
️️️️
J. Tumbasević
Замена
N. Tomić
️️️️
K. Bevis
81'
ГОЛ! 3:0!
L. Zorić
Пас отдал
М. Видосавлевич
80'
Замена
M. Vidović
️️️️
M. Ristic
73'
72'
Желтая карточка
N. Ćirković
57'
Замена
M. Tomić
️️️️
N. Leković
ГОЛ! 2:0!
L. Zorić
48'
Замена
М. Видосавлевич
️️️️
M. Gluščević
46'
46'
Замена
M. Mirić
️️️️
P. Friday (pen.)
Желтая карточка
M. Ristic
42'
Желтая карточка
S. Simović
37'
36'
Желтая карточка
P. Friday (pen.)
ГОЛ! 1:0!
L. Zorić
Пас отдал
B. Adžić
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
32
Bojan Adžić
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
3
Luka Zorić
(К)
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
35
Nikola Leković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
(К)
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Раднички 1923
13
Branislav Milošević
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
70
Marko Mirić
ЦФ
4-3-3
26
32
71
14
20
27
3
10
99
Жоффри
19
16
4-1-1-4
1
Стаменкович
4
12
30
35
17
33
Удовичич
45
9
Сремчевич
8
42
27
25
25
27
10
80
80
10
71
55
Видосавлевич
55
Видосавлевич
71
35
16
16
35
8
19
Моллс
19
Моллс
8
45
70
70
45
Остались в запасе
Раднички 1923
Младост
13
Branislav Milošević
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
13
Branislav Milošević
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Раднички 1923 - Младост
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Раднички 1923
Младост
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
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