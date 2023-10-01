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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Напредак - Партизан
Напредак - Партизан: обзор матча 01 октября 2023
Напредак
01.10.2023, воскресенье, 18:00
Сербия. Суперлига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Партизан
45+2'
А. Калулу
75'
S. Jovanović (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Напредак - Партизан
76'
Замена
Н. Николич
️️️️
F. Kanoute
76'
Замена
С. Баждар
️️️️
А. Калулу
75'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
S. Jovanović
69'
Замена
Г. Жахид
️️️️
Б. Натхо
64'
Замена
К. Северина
️️️️
К. Мениг
Замена
D. Sadiković
️️️️
F. Jovic
56'
Замена
️️️️
D. Stoiljković
56'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Калулу
Желтая карточка
N. Đeković
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
33
Dušan Stoiljković
ЦП
27
Uros Ljubomirac
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
12
Nebojša Bastajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
15
Альдо Калулу
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Напредак
24
Никола Стеванович
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
44
Damir Sadiković
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
4-4-2
1
25
4
22
23
33
23
89
27
14
12
3-1-2-1-3
1
Йованович
6
Илич
15
Маркович
5
Антич
17
Белич
15
Калулу
10
Натхо
11
Мениг
2
Стойкович
6
20
Салданья
14
44
44
14
10
Натхо
11
Жахид
11
Жахид
10
Натхо
11
Мениг
34
Северина
34
Северина
11
Мениг
15
Калулу
9
Баждар
9
Баждар
15
Калулу
6
23
Николич
23
Николич
6
Остались в запасе
Напредак
Партизан
24
Никола Стеванович
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
21
Михайло Петкович
ЛВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
24
Никола Стеванович
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
21
Михайло Петкович
ЛВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Напредак - Партизан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
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