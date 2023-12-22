Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Напредак
ТСЦ Бачка Топола - Напредак: обзор матча 22 декабря 2023
ТСЦ Бачка Топола
22.12.2023, пятница, 19:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Напредак
9'
У. Милованович
61'
Đ. Jovanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Напредак
Желтая карточка
И. Джаковац
90'
+2
89'
Замена
D. Stoiljković
️️️️
Đ. Jovanović
79'
Замена
S. Babić
️️️️
F. Krstic
Желтая карточка
М. Раконьяц
74'
61'
ГОЛ! 1:1!
Đ. Jovanović
Замена
Г. Антонич
️️️️
П. Станич
60'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
У. Милованович
60'
58'
Желтая карточка
N. Đeković
ГОЛ! 1:0!
У. Милованович
Пас отдал
С. Йованович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
35
Ифет Джаковац
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
14
Петар Станич
АП
8
Саша Йованович
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Напредак
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
7
Nikola Vukajlović
ЦП
27
Uros Ljubomirac
(К)
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
17
Горан Антонич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Напредак
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
4-2-3-1
30
Илич
3
Петрович
44
Стойич
4
Крстич
44
Цветкович
35
Джаковац
7
Радин
32
Чиркович
14
Станич
8
Йованович
18
Милованович
4-5-2
4
25
23
22
7
4
23
89
27
88
19
14
Станич
17
Антонич
17
Антонич
14
Станич
18
Милованович
77
Раконьяц
77
Раконьяц
18
Милованович
4
18
18
4
88
33
33
88
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Напредак
1
Никола Шимич
ВР
77
Йован Влалукин
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
77
Йован Влалукин
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Напредак
2
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
22
14
Офсайды
0
4
Количество передач
607
268
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Новости команд
Все
ТСЦ Бачка Топола
Напредак
«Акрон» объявил об уходе шестого игрока
20 июня
Игрок «Ахмата» перешел в сербский клуб
16 января
«Акрон» отдал в аренду легионера
2025.09.04 10:51
Игрок «Краснодара» перешел в «Крылья Советов»
2025.07.16 14:33
Игрок «Краснодара» перейдет в «Крылья Советов»
2025.07.10 09:05
1
«Акрон» объявил об уходе шестого игрока
20 июня
Игрок «Ахмата» перешел в сербский клуб
16 января
«Акрон» отдал в аренду легионера
2025.09.04 10:51
Игрок «Краснодара» перешел в «Крылья Советов»
2025.07.16 14:33
Игрок «Краснодара» перейдет в «Крылья Советов»
2025.07.10 09:05
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+