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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - ТСЦ Бачка Топола
Радник - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 01 сентября 2023
Радник
01.09.2023, пятница, 20:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - ТСЦ Бачка Топола
90'
+7
Замена
Г. Антонич
️️️️
М. Радин
Замена
M. Stojanovic
️️️️
F. Jović
87'
Желтая карточка
H. Hajdarević
85'
Замена
M. Baić
️️️️
M. Gasic
77'
74'
Замена
Н. Кувельич
️️️️
П. Станич
70'
Желтая карточка
И. Джаковац
67'
Желтая карточка
М. Радин
Замена
N. Tomašević
️️️️
M. Vranjanin
58'
34'
Желтая карточка
П. Станич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
8
Luka Čumić
ЦФ
37
Sadick Abubakar
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
14
Петар Станич
АП
8
Саша Йованович
ЦФ
15
Йосип Калушич
ЦФ
27
Милош Пантович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
17
Srđan Kocić
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Милош Вулич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЦП
18
Урош Милованович
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
17
Горан Антонич
ЦФ
1-3-5
99
9
66
37
4
6
11
19
4
37
3-3-1-3
30
Илич
35
Джорджевич
44
Стойич
3
Петрович
44
Цветкович
10
Мирцевски
7
Радин
14
Станич
27
Пантович
15
Калушич
8
Йованович
6
18
18
6
4
24
24
4
66
45
45
66
14
Станич
33
Кувельич
33
Кувельич
14
Станич
7
Радин
17
Антонич
17
Антонич
7
Радин
Остались в запасе
Радник
ТСЦ Бачка Топола
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
17
Srđan Kocić
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Милош Вулич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЦП
18
Урош Милованович
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
17
Srđan Kocić
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
Остались в запасе
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Милош Вулич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЦП
18
Урош Милованович
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Радник - ТСЦ Бачка Топола
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
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2025.07.10 09:05
1
«Акрон» объявил об уходе шестого игрока
20 июня
Игрок «Ахмата» перешел в сербский клуб
16 января
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2025.09.04 10:51
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