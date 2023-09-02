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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Раднички
Явор - Раднички: обзор матча 02 сентября 2023
Явор
02.09.2023, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Раднички
25'
P. Gigic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - Раднички
Желтая карточка
B. Doucoure
90'
+2
Замена
S. Milošević
️️️️
N. Campbell
88'
76'
Замена
D. Zec
️️️️
A. Pejovic
Желтая карточка
P. Gigic
67'
Замена
E. Silva
️️️️
T. Petrović
63'
54'
Замена
А. Месарович
️️️️
Н. Белакович
ГОЛ! 1:0!
P. Gigic
Пас отдал
I. Tanko
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
19
Boubacari Doucoure
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
11
Norman Campbell
ЦФ
37
Petar Gigic
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Раднички
12
Драган Росич
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
77
Milorad Stajić
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
9
S. Petrov
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
30
Miloš Adamović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
2
Nikola Vlajković
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
36
D. Zec
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
4-4-2
98
3
Милетич
15
Копитович
6
13
19
31
9
18
37
11
3-2-1-3
12
Росич
3
55
66
77
21
10
Белакович
20
28
9
11
11
11
11
31
19
19
31
10
Белакович
27
Месарович
27
Месарович
10
Белакович
28
36
36
28
Остались в запасе
Явор
Раднички
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
30
Miloš Adamović
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
12
Dimitrije Stevanović
ВР
2
Nikola Vlajković
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
30
Miloš Adamović
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
2
Nikola Vlajković
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Явор - Раднички
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
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2024.02.25 13:43
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