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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Напредак - Младост
Напредак - Младост: обзор матча 20 августа 2023
Напредак
20.08.2023, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Младост
90'
A. Varjačić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Напредак - Младост
90'
ГОЛ! 0:1!
A. Varjačić
Замена
B. Tomić
️️️️
Đ. Jovanović
82'
Замена
M. Bojović
️️️️
F. Jovic
82'
Желтая карточка
O. Mršić
78'
74'
Замена
V. Radivojević
️️️️
M. Tomić
Замена
F. Krstic
️️️️
D. Stoiljković
72'
65'
Замена
P. Friday (pen.)
️️️️
M. Mirić
58'
Желтая карточка
J. Tumbasević
Желтая карточка
В. Прийович
56'
34'
Желтая карточка
Ж. Удовичич
27'
Желтая карточка
M. Tomić
Желтая карточка
N. Vukajlović
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
7
Nikola Vukajlović
ЦП
27
Uros Ljubomirac
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
70
Marko Mirić
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Напредак
23
Jovan Marinković
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
10
Branislav Tomić
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
70
M. Putincanin
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
24
Ognjen Milanović
ЦФ
4-3-3
1
22
4
33
Прийович
25
7
27
33
14
88
77
Ненадович
4-2-1-3
1
Стаменкович
4
12
16
30
17
8
Величкович
33
Удовичич
70
8
42
33
4
4
33
88
10
10
88
14
22
22
14
16
27
27
16
70
45
45
70
Остались в запасе
Напредак
Младост
23
Jovan Marinković
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
70
M. Putincanin
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
23
Jovan Marinković
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
70
M. Putincanin
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
Остались в запасе
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Напредак - Младост
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
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Младост
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
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