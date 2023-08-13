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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Акрон
СКА-Хабаровск - Акрон: обзор матча 13 августа 2023
СКА-Хабаровск
13.08.2023, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча СКА-Хабаровск - Акрон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Владивосток)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Максим Скорочкин (Владивосток)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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