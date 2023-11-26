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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Крумовград
Черно Море - Крумовград: обзор матча 26 ноября 2023
Черно Море
26.11.2023, воскресенье, 18:45
Болгария. Первая лига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Крумовград
15'
В. Панайотов
44'
А. Фернандес
54'
А. Фернандес
67'
D. Tonev
87'
B. Katsarov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черно Море - Крумовград
87'
ГОЛ! 3:2!
B. Katsarov
Пас отдал
А. Колев
Замена
É. Pacheco
️️️️
А. Фернандес
86'
Замена
А. Василев
️️️️
M. Soula
77'
71'
Замена
K. Vasilev
️️️️
P.
71'
Замена
D. Miljanovic
️️️️
V. Velev
71'
Замена
R. Areias
️️️️
S. Ussein
68'
Желтая карточка
K. Macedo
67'
ГОЛ! 3:1!
D. Tonev
Пас отдал
А. Колев
Замена
И. Иса
️️️️
А. Илиев
64'
59'
Замена
D. Tonev
️️️️
D. Raposo
ГОЛ! 3:0!
А. Фернандес
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Фернандес
Пас отдал
M. Soula
44'
27'
Желтая карточка
V. Velev
Желтая карточка
В. Панайотов
26'
ГОЛ! 1:0!
В. Панайотов
Пас отдал
А. Илиев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
6
Виктор Попов
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
27
Даниэль Димов
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
10
Алекс Фернандес
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
20
Serkan Ussein
ЦП
13
Diego Raposo
ЦП
23
Матей Шимич
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
19
Александар Василев
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
33
Michael
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
Крумовград
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
14
Daniel Miljanovic
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
23
Dimitar Tonev
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
4-4-2
21
Дюлгеров
6
Попов
28
2
3
Атанасов
27
Димов
21
Альварес
9
Илиев
71
Панайотов
22
10
Фернандес
4-2-4
21
72
Сенхаджи
21
44
43
20
13
21
9
20
Колев
23
Шимич
22
19
Василев
19
Василев
22
9
Илиев
9
Иса
9
Иса
9
Илиев
10
Фернандес
28
28
10
Фернандес
21
14
14
21
20
88
88
20
13
23
23
13
9
80
80
9
Остались в запасе
Черно Море
Крумовград
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Остались в запасе
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Черно Море - Крумовград
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Информация о матче
Главный судья:
Ivo Andreev, Bulgaria
Стадион:
Ticha Stadium, Varna
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