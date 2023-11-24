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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - Хебар
Берое - Хебар: обзор матча 24 ноября 2023
Берое
24.11.2023, пятница, 18:30
Болгария. Первая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Хебар
34'
С. Годой
64'
S. Pachame
54'
A. Bastunov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Берое - Хебар
Вторая желтая
С. Годой
90'
+3
Желтая карточка
С. Годой
85'
79'
Замена
B. Bojurkin
️️️️
A. Kabov
79'
Замена
️️️️
O. Zbun
Замена
T. Ceijas
️️️️
S. Pachame
68'
ГОЛ! 2:1!
S. Pachame
Пас отдал
E. Espinoza
64'
56'
Желтая карточка
A. Bastunov
54'
ГОЛ! 1:1!
A. Bastunov
42'
Желтая карточка
O. Zbun
ГОЛ! 1:0!
С. Годой
Пас отдал
S. Emilov Gavrilov
34'
Желтая карточка
S. Pachame
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
14
Edwin Laszo
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
9
Сантьяго Годой
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
7
G. Valchev
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
11
Atanas Kabov
ЦФ
9
Georgi Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Thiago Ceijas
ЦП
99
Mike Cevallos
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Хебар
31
Martin Yankov
ВР
1
Petar Debarliev
ВР
18
Atanas Kilov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
2-3-5
23
5
21
5
14
24
9
Годой
4
10
91
2
3-3-4
38
Игонен
13
43
33
7
24
8
9
11
10
7
5
24
24
5
11
3
3
11
Остались в запасе
Берое
Хебар
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
99
Mike Cevallos
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
31
Martin Yankov
ВР
1
Petar Debarliev
ВР
18
Atanas Kilov
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
99
Mike Cevallos
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Остались в запасе
31
Martin Yankov
ВР
1
Petar Debarliev
ВР
18
Atanas Kilov
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Густаво Араголаса
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Берое - Хебар
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Информация о матче
Главный судья:
Dragomir Draganov, Bulgaria
Стадион:
Beroe Stadium, Stara Zagora
Новости команд
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Берое
Хебар
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
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