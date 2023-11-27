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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив - Левски
Локомотив - Левски: обзор матча 27 ноября 2023
Локомотив
27.11.2023, понедельник, 18:30
Болгария. Первая лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Левски
76'
Д. Митков
90+5'
Д. Митков (П)
27'
М. Петков
70'
А. Краев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Левски
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Митков
90'
+5
Замена
D. Pinto Teixeira
️️️️
V. Nikolov
83'
Желтая карточка
С. Траоре
82'
Желтая карточка
К. Франса
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Митков
Пас отдал
К. Франса
76'
Замена
С. Траоре
️️️️
I. Naydenov
73'
Замена
К. Крастев
️️️️
A. Ivanov
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Краев
64'
Замена
А. Краев
️️️️
A. Ivanov Mitkov
Желтая карточка
I. Naydenov
62'
45'
+2
Желтая карточка
Рикардиньо
42'
Желтая карточка
K. van der Kaap
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Петков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
12
Bruno Franco
ЦЗ
4
Dime Dimov
ЦЗ
18
Valentin Nikolov
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
6
Antoni Ivanov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
37
Дарлан
ОП
10
Асен Чандаров
ЦП
2
Джереми Петрис
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
77
Erik Manolkov
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Левски
99
Ivan Andonov
ВР
6
Цунами
ЛЗ
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
97
Welton
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
2-5-3
24
12
4
31
6
26
22
18
95
Франса
45
Митков
2
3-1-4-1-1
1
Андреев
27
Галчев
55
33
Кордоба
37
Дарлан
2
Петрис
10
97
10
Чандаров
88
Петков
39
Рикардиньо
22
11
Траоре
11
Траоре
22
6
26
Крастев
26
Крастев
6
18
20
20
18
10
8
Краев
8
Краев
10
Остались в запасе
Локомотив
Левски
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
77
Erik Manolkov
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
99
Ivan Andonov
ВР
6
Цунами
ЛЗ
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
77
Kristiyan Yovov
ЦП
97
Welton
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
77
Erik Manolkov
ЦФ
Остались в запасе
99
Ivan Andonov
ВР
6
Цунами
ЛЗ
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
77
Kristiyan Yovov
ЦП
97
Welton
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Локомотив - Левски
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Sofia
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