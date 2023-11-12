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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Крумовград - ЦСКА София
Крумовград - ЦСКА София: обзор матча 12 ноября 2023
Крумовград
12.11.2023, воскресенье, 14:00
Болгария. Первая лига, 17 тур
1 : 4
Завершен
ЦСКА София
34'
А. Колев
38'
А. Юга
78'
Х. Петров
83'
D. Asprilla
90+1'
M. Carreazo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крумовград - ЦСКА София
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
M. Carreazo
Пас отдал
Д. Назон
85'
Замена
M. Koch
️️️️
M. Phaeton
85'
Замена
Э. Сакич
️️️️
И. Турицов
83'
ГОЛ! 1:3!
D. Asprilla
Пас отдал
Д. Назон
Замена
K. Vasilev
️️️️
R. Areias
83'
81'
Желтая карточка
D. Asprilla
81'
Желтая карточка
А. Юга
78'
ГОЛ! 1:2!
Х. Петров
Пас отдал
Д. Линдсет
77'
Замена
D. Asprilla
️️️️
Т. Хайнц
Замена
D. Ali
️️️️
J. Granado
70'
65'
Замена
Д. Назон
️️️️
М. Эстрада
Замена
P.
️️️️
D. Raposo
63'
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Юга
Пас отдал
M. Carreazo
ГОЛ! 1:0!
А. Колев
Пас отдал
R. Areias
34'
Желтая карточка
J. Granado
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
21
Jefferson Granado
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
20
Serkan Ussein
ЦП
13
Diego Raposo
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
23
Матей Шимич
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
10
Matthias Phaeton
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Крумовград
21
Nikolay Prandzhev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
14
Daniel Miljanovic
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
9
Patrick
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
11
Станислав Шопов
АП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
4-3-3
21
21
72
Сенхаджи
44
43
20
13
88
20
Колев
21
23
Шимич
3-5-1-1
1
Бусатто
6
Петров
44
19
Турицов
15
Вион
22
Юга
10
Линдсет
14
Хайнц
21
10
11
Эстрада
21
2
2
21
13
9
9
13
88
80
80
88
10
2
2
10
19
Турицов
66
Сакич
66
Сакич
19
Турицов
11
Эстрада
9
Назон
9
Назон
11
Эстрада
14
Хайнц
30
30
14
Хайнц
Остались в запасе
Крумовград
ЦСКА София
21
Nikolay Prandzhev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
14
Daniel Miljanovic
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
11
Станислав Шопов
АП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
21
Nikolay Prandzhev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
14
Daniel Miljanovic
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
11
Станислав Шопов
АП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
Главный тренер
Неманья Милянович
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Крумовград - ЦСКА София
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Krumovgrad Stadium, Krumovgrad
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