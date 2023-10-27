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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - Левски
Берое - Левски: обзор матча 27 октября 2023
Берое
27.10.2023, пятница, 19:00
Болгария. Первая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Левски
73'
С. Годой
45'
К. Димитров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Берое - Левски
Желтая карточка
R. Garcia Accinelli
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
М. Петков
Желтая карточка
J. Govea
90'
+5
Замена
M. Cevallos
️️️️
С. Годой
87'
79'
Замена
И. Стефанов
️️️️
Дарлан
ГОЛ! 1:1!
С. Годой
73'
57'
Желтая карточка
A. Ivanov Mitkov
Замена
T. Ceijas
️️️️
S. Emilov Gavrilov
46'
46'
Замена
A. Ivanov Mitkov
️️️️
А. Краев
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Димитров
Пас отдал
Рикардиньо
Желтая карточка
C. Gustavo
40'
Желтая карточка
E. Laszo
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
33
Jordi Govea
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
14
Edwin Laszo
ЦП
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
9
Сантьяго Годой
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
6
Цунами
ЛЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
37
Дарлан
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
7
Роналдо
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
24
Thiago Ceijas
ЦП
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
7
Alexander Petrov
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
2-2-5
23
33
5
24
14
91
4
10
32
9
Годой
3-2-2-1-2
13
Михайлов
50
Димитров
33
Кордоба
6
Цунами
8
Краев
37
Дарлан
2
Петрис
97
88
Петков
39
Рикардиньо
7
Роналдо
24
24
24
24
9
Годой
99
99
9
Годой
8
Краев
10
10
8
Краев
37
Дарлан
13
Стефанов
13
Стефанов
37
Дарлан
Остались в запасе
Берое
Левски
5
S. Pachame
ЦП
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
7
Alexander Petrov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
1
Пламен Андреев
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
Остались в запасе
5
S. Pachame
ЦП
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
7
Alexander Petrov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Берое - Левски
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Vasil Minev, Bulgaria
Стадион:
Beroe Stadium, Stara Zagora
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