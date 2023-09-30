Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - ЦСКА 1948
Ботев Враца - ЦСКА 1948: обзор матча 30 сентября 2023
Ботев Враца
30.09.2023, суббота, 17:30
Болгария. Первая лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА 1948
17'
B. Perea (П)
35'
И. Чочев (П)
90+2'
И. Чочев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев Враца - ЦСКА 1948
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
И. Чочев
63'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Э. Ценов
Замена
M. Smolenski
️️️️
S. Georgiev
60'
55'
Желтая карточка
H.
46'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
R. Wankewai
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Чочев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. Perea
17'
16'
Желтая карточка
Э. Ценов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
4
Martin Hristov
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
90
Brayan Perea
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
39
Антонио Вутов
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
9
Rooney Wankewai
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
2
E. Gurishta
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
10
Никола Илиев
АП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
2-3-2-3
34
5
4
14
18
77
7
Цветанов
14
Маджуга
10
9
90
2-3-1-4
29
Наумов
87
Петров
4
39
Вутов
26
Ценов
18
Чочев
11
Русев
2
18
8
9
10
24
24
10
9
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
26
Ценов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
26
Ценов
Остались в запасе
Ботев Враца
ЦСКА 1948
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
10
Никола Илиев
АП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
10
Никола Илиев
АП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Ботев Враца - ЦСКА 1948
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Новости команд
Все
Ботев Враца
ЦСКА 1948
Московский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ЦСКА-1948 – «Панатинаикос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Панатинаикос» – ЦСКА 1948: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Панатинаикос» – «ЦСКА-1948 София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Оренбург» подписал защитника сборной Болгарии
2025.09.09 14:03
Московский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ЦСКА-1948 – «Панатинаикос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Панатинаикос» – ЦСКА 1948: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Панатинаикос» – «ЦСКА-1948 София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Оренбург» подписал защитника сборной Болгарии
2025.09.09 14:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+