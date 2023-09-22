Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Черно Море
ЦСКА 1948 - Черно Море: обзор матча 22 сентября 2023
ЦСКА 1948
22.09.2023, пятница, 17:30
Болгария. Первая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Черно Море
73'
В. Кьяртанссон
45+1'
А. Илиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Черно Море
90'
+2
Замена
M. Milushev
️️️️
M. Soula
90'
+2
Замена
А. Василев
️️️️
É. Pacheco
Замена
Н. Илиев
️️️️
П. Умарбаев
90'
+1
85'
Желтая карточка
И. Иса
ГОЛ! 1:1!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
Г. Русев
73'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
R. Wankewai
71'
68'
Замена
Д. Димов
️️️️
А. Фернандес
68'
Замена
И. Иса
️️️️
А. Илиев
Замена
Р. Кирилов
️️️️
Э. Ценов
62'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Илиев
40'
Желтая карточка
А. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
8
Pedrinho
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
9
Rooney Wankewai
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
6
Виктор Попов
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
10
Алекс Фернандес
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
10
Никола Илиев
АП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
2
E. Gurishta
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
19
Александар Василев
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
3-2-1-4
29
Наумов
93
Фуртадо
87
Петров
4
26
Ценов
18
Чочев
11
Русев
8
9
39
Умарбаев
18
4-3-3
21
Дюлгеров
3
Атанасов
28
2
6
Попов
21
Альварес
71
Панайотов
9
Илиев
22
10
Фернандес
28
39
Умарбаев
10
Илиев
10
Илиев
39
Умарбаев
9
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
26
Ценов
99
Кирилов
99
Кирилов
26
Ценов
28
19
Василев
19
Василев
28
10
Фернандес
27
Димов
27
Димов
10
Фернандес
22
17
17
22
9
Илиев
9
Иса
9
Иса
9
Илиев
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Черно Море
33
Gennadiy Ganev
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
2
E. Gurishta
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
2
E. Gurishta
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча ЦСКА 1948 - Черно Море
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Новости команд
Все
ЦСКА 1948
Черно Море
Московский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ЦСКА-1948 – «Панатинаикос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Панатинаикос» – ЦСКА 1948: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Панатинаикос» – «ЦСКА-1948 София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Оренбург» подписал защитника сборной Болгарии
2025.09.09 14:03
Московский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ЦСКА-1948 – «Панатинаикос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Панатинаикос» – ЦСКА 1948: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Панатинаикос» – «ЦСКА-1948 София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Оренбург» подписал защитника сборной Болгарии
2025.09.09 14:03
«Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:26
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
2024.02.21 15:41
В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах
2020.07.07 13:21
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
2018.01.31 21:24
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+