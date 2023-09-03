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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Левски - Хебар
Левски - Хебар: обзор матча 03 сентября 2023
Левски
03.09.2023, воскресенье, 21:15
Болгария. Первая лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Хебар
90+5'
Роналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Хебар
ГОЛ! 1:0!
Роналдо
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
М. Игонен
80'
Замена
M. Canadi
️️️️
A. Kabov
80'
Замена
A. Isuf
️️️️
N. Nikolaev
67'
Замена
O. Zbun
️️️️
A. Bastunov
Замена
И. Стефанов
️️️️
J. El Jemili
60'
Замена
А. Краев
️️️️
A. Ivanov Mitkov
59'
Замена
Д. Петрис
️️️️
П. Галчев
59'
28'
Желтая карточка
N. Nikolaev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
6
Цунами
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
37
Дарлан
ОП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
11
Jawad El Jemili
ЦФ
97
Welton
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
44
N. Nikolaev
ЦФ
9
Georgi Nikolov
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
11
Atanas Kabov
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
4-1-2-3
1
Андреев
50
Димитров
33
Кордоба
6
Цунами
27
Галчев
37
Дарлан
10
97
7
Роналдо
97
11
2-3-5
38
Игонен
5
27
Мазань
71
24
8
44
7
11
10
9
10
8
Краев
8
Краев
10
27
Галчев
2
Петрис
2
Петрис
27
Галчев
11
13
Стефанов
13
Стефанов
11
44
13
13
44
10
7
7
10
11
8
8
11
Остались в запасе
Левски
Хебар
13
Николай Михайлов
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
77
Kristiyan Yovov
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
1
Petar Debarliev
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
77
Kristiyan Yovov
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
Остались в запасе
1
Petar Debarliev
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Левски - Хебар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
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