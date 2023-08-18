Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив - Хебар
Локомотив - Хебар: обзор матча 18 августа 2023
Локомотив
18.08.2023, пятница, 19:00
Болгария. Первая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Хебар
25'
N. Lyuboslav Penev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Хебар
Желтая карточка
K. Miloshev
90'
+5
Замена
E. Manolkov
️️️️
Д. Митков
89'
87'
Замена
B. Bojurkin
️️️️
A. Kabov
78'
Замена
️️️️
N. Nikolaev
Замена
G. Minkov
️️️️
B. Franco
78'
Желтая карточка
К. Франса
76'
Замена
V. Nikolov
️️️️
D. Pinto Teixeira
73'
73'
Замена
️️️️
N. Lyuboslav Penev
Желтая карточка
D. Pinto Teixeira
70'
Замена
К. Крастев
️️️️
D. Kamy
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
N. Lyuboslav Penev
Пас отдал
A. Kabov
19'
Желтая карточка
G. Valchev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
26
Krasimir Miloshev
ЦП
16
Simeon Mechev
ЦП
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
10
Angel Bastunov
ЦФ
9
Georgi Nikolov
ЦФ
11
Atanas Kabov
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
14
Mihael Chilikov
ЦЗ
18
Valentin Nikolov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
27
Stilyan Vankov
ЦП
77
Erik Manolkov
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
3-2-2-3
24
47
3
5
12
4
26
16
45
Митков
95
Франса
20
3-2-5
38
Игонен
5
43
27
Мазань
71
8
10
44
7
11
9
12
13
13
12
20
18
18
20
45
Митков
77
77
45
Митков
5
26
Крастев
26
Крастев
5
33
33
11
3
3
11
Остались в запасе
Локомотив
Хебар
24
Бабукарр Гайе
ВР
14
Mihael Chilikov
ЦЗ
17
Teodor Ivanov
ЦП
27
Stilyan Vankov
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
24
Lazar Marin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
14
Mihael Chilikov
ЦЗ
17
Teodor Ivanov
ЦП
27
Stilyan Vankov
ЦП
Остались в запасе
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
24
Lazar Marin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Локомотив - Хебар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Новости команд
Все
Локомотив
Хебар
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+