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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гамбург - Падерборн
Гамбург - Падерборн: обзор матча 09 декабря 2023
Гамбург
09.12.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Падерборн
11'
Л. Бенеш
21'
Ф. Бильбия
62'
И. Анса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Падерборн
Желтая карточка
М. Хейер
90'
+5
Желтая карточка
Л. Бенеш
86'
85'
Желтая карточка
P. Boevink
79'
Замена
M. Schuster
️️️️
Д. Кинсомби
Замена
М. Хейер
️️️️
И. Ферай
79'
79'
Замена
T. Müller
️️️️
С. Клаас
Красная карточка
М. Мухайм
78'
Замена
А. Немет
️️️️
Л. Пореба
74'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Л. Озтюнали
74'
70'
Замена
А. Гримальди
️️️️
Ф. Муслия
70'
Замена
С. Конте
️️️️
И. Анса
69'
Красная карточка
Ф. Бильбия
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Анса
Пас отдал
Ф. Муслия
Замена
Д. Хаджикадунич
️️️️
С. Амбросиус
53'
Замена
Н. Оливейра Кисиловски
️️️️
И. ван дер Бремпт
46'
34'
Замена
K. Klefisch
️️️️
M. Hansen
21'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бильбия
Пас отдал
Ф. Муслия
ГОЛ! 1:0!
Л. Бенеш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
22
Яннис Хойер
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
22
Mattes Hansen
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
10
Ильяс Анса
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
Падерборн
1
Арне Шульц
ВР
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
4-1-3-2
1
Фернандес
28
Мухайм
5
Амбросиус
20
ван дер Бремпт
4
Шонлау
8
Пореба
8
Бенеш
10
Ферай
21
Озтюнали
18
Джатта
19
Глатцель
4-2-1-3
30
33
8
Кинсомби
26
Муслиу
22
Хойер
22
24
Муслия
13
Бильбия
23
Обермайр
28
Клаас
10
Анса
5
Амбросиус
6
Хаджикадунич
6
Хаджикадунич
5
Амбросиус
20
ван дер Бремпт
25
Оливейра Кисиловски
25
Оливейра Кисиловски
20
ван дер Бремпт
10
Ферай
5
Хейер
5
Хейер
10
Ферай
21
Озтюнали
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
21
Озтюнали
8
Пореба
90
Немет
90
Немет
8
Пореба
8
Кинсомби
5
5
8
Кинсомби
22
17
17
22
28
Клаас
5
5
28
Клаас
10
Анса
31
Конте
31
Конте
10
Анса
24
Муслия
39
Гримальди
39
Гримальди
24
Муслия
Остались в запасе
Гамбург
Падерборн
31
Матео Рааб
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
Главный тренер
Тим Вальтер
1
Арне Шульц
ВР
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Гамбург - Падерборн
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
6
5
Офсайды
2
0
Количество передач
230
251
Сейвы
0
4
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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