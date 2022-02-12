Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Краковия
Гурник
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
12 февраля 2022, 15:28
1
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
6 июля 2021, 15:51
4
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
5 июля 2021, 08:38
2
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
25 мая 2021, 16:40
2
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
24 мая 2021, 12:20
1
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
12 февраля 2022, 15:28
1
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2 января 2020, 18:55
3
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2 января 2020, 17:28
8
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
25 декабря 2019, 18:11
2
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
29 июня 2019, 21:30
1
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
6 июля 2021, 15:51
4
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
5 июля 2021, 08:38
2
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
25 мая 2021, 16:40
2
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
24 мая 2021, 12:20
1
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
14 ноября 2017, 00:07
9
Больше новостей
Последние матчи
Все
Краковия
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
6 : 0
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
1 : 3
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
6 : 0
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
1 : 3
10.02.2024
Гурник

Краковия - Гурник - 04 мая 2024

Краковия
04.05.2024, суббота, 00:00
Польша. Экстракласа, 31 тур
- : -
Не начался
Гурник
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Краковия - Гурник
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Польша. Экстракласа
Все
Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 20 тур
Корона
- : -
12.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 21 тур
Радомяк
- : -
16.02.2024
Погонь
Польша. Экстракласа, 21 тур
Шленск
- : -
16.02.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 21 тур
Рух
- : -
17.02.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ягеллония
- : -
17.02.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 20 тур
Корона
- : -
12.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 21 тур
Радомяк
- : -
16.02.2024
Погонь
Польша. Экстракласа, 21 тур
Шленск
- : -
16.02.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 21 тур
Рух
- : -
17.02.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ягеллония
- : -
17.02.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ракув
- : -
17.02.2024
Пяст
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+