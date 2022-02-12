Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»