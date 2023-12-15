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Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
1
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
25 июля 2022, 21:50
3
Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов
27 февраля 2017, 00:01
5
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
1
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
25 июля 2022, 21:50
3
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Ракув

Видзев - Ракув - 27 апреля 2024

Видзев
27.04.2024, суббота, 00:00
Польша. Экстракласа, 30 тур
- : -
Не начался
Ракув
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Видзев - Ракув
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
- : -
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
- : -
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
- : -
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
- : -
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
- : -
11.02.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
- : -
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
- : -
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
- : -
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
- : -
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
- : -
11.02.2024
Ягеллония
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- : -
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