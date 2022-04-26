Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
Жигулев вслед за Башкировым покинул польский «Заглембе»
«Заглембе» расторг контракт с Башкировым не из-за политики («Матч ТВ»)
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
Жигулев вслед за Башкировым покинул польский «Заглембе»
«Заглембе» расторг контракт с Башкировым не из-за политики («Матч ТВ»)