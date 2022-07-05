Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб

Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо

«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро

Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»