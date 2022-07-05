Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
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Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
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Черчесов: «Хотели выиграть Кубок и положить туда золотые медали чемпионата»
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»