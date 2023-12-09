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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Гурник
Радомяк - Гурник: обзор матча 09 декабря 2023
Радомяк
09.12.2023, суббота, 17:00
Польша. Экстракласа, 18 тур
1 : 1
Завершен
Гурник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Радомяк - Гурник
3
3
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
4
6
Количество передач
211
189
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
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