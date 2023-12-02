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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Лех
Корона - Лех: обзор матча 02 декабря 2023
Корона
02.12.2023, суббота, 22:00
Польша. Экстракласа, 17 тур
0 : 1
Завершен
Лех
86'
К. Вельде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Лех
Желтая карточка
N.
88'
86'
ГОЛ! 0:1!
К. Вельде
Пас отдал
А. Собич
84'
Желтая карточка
Д. Хотич
Замена
A. Dalmau
️️️️
Е. Шикавка
79'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
D. Błanik
74'
Замена
R. Deaconu
️️️️
M. Remacle
74'
74'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Ишак
74'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Голизаде
60'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Р. Муравски
60'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
А. Соуза
Замена
J. Podgórski
️️️️
D. Takac
56'
38'
Желтая карточка
А. Голизаде
27'
Замена
К. Вельде
️️️️
А. Ба Луа
14'
Желтая карточка
Б. Дуглас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
10
Nono
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
14
Radosław Turek
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
5
Элиас Андерссон
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
3-4-3
1
Деконски
44
Затор
66
28
Годиньо
18
8
7
9
Шикавка
17
10
4
4-1-1-3-1
41
Мрозек
2
Перейра
16
Блажич
30
Дуглас
16
Милич
8
Карлстрем
22
Муравски
50
Ба Луа
77
Соуза
8
Голизаде
9
Ишак
17
6
6
17
7
19
19
7
8
70
70
8
9
Шикавка
9
9
9
Шикавка
8
Голизаде
10
Хотич
10
Хотич
8
Голизаде
77
Соуза
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
77
Соуза
22
Муравски
30
Квеквескири
30
Квеквескири
22
Муравски
50
Ба Луа
99
Вельде
99
Вельде
50
Ба Луа
9
Ишак
9
Собич
9
Собич
9
Ишак
Остались в запасе
Корона
Лех
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
14
Radosław Turek
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
14
Radosław Turek
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Корона - Лех
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
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