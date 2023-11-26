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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Рух - Корона
Рух - Корона: обзор матча 26 ноября 2023
Рух
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Польша. Экстракласа, 16 тур
1 : 1
Завершен
Корона
49'
D. Szczepan
90+3'
M. Trojak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Корона
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
M. Trojak
Пас отдал
Е. Шикавка
Замена
M. Feliks
️️️️
D. Szczepan
88'
Желтая карточка
T. Foszmańczyk
82'
80'
Желтая карточка
Y. Hofmeister
Замена
T. Podstawski
️️️️
P. Sikora
78'
70'
Замена
D. Takac
️️️️
N.
Замена
T. Foszmańczyk
️️️️
Ł. Moneta
67'
62'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
D. Błanik
62'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
62'
Замена
J. Podgórski
️️️️
M. Remacle
ГОЛ! 1:0!
D. Szczepan
Пас отдал
Ł. Moneta
49'
Желтая карточка
M. Sadlok
46'
Замена
В. Длугош
️️️️
К. Скверчински
46'
23'
Желтая карточка
D. Błanik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
31
Krzysztof Kamiński
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
21
Maciej Sadlok
(К)
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
8
Patryk Sikora
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
26
Kacper Michalski
ЦП
7
Miłosz Kozak
ЦП
13
Łukasz Moneta
ЦФ
95
Daniel Szczepan
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Nono
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Рух
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
10
Filip Starzyński
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
19
Jakub Konstantyn
ЦП
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
3-5-2
31
4
14
21
77
Скверчински
6
26
7
8
95
13
3-4-3
1
Деконски
28
Годиньо
66
44
Затор
7
18
8
70
10
9
4
13
10
10
13
8
28
28
8
77
Скверчински
71
Длугош
71
Длугош
77
Скверчински
95
19
19
95
8
6
6
8
7
19
19
7
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
10
17
17
10
Остались в запасе
Рух
Корона
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
10
Filip Starzyński
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
10
Filip Starzyński
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Остались в запасе
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Рух - Корона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Chorzowie, Chorzów
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