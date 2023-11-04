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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Рух
Лех - Рух: обзор матча 04 ноября 2023
Лех
04.11.2023, суббота, 22:00
Польша. Экстракласа, 14 тур
2 : 0
Завершен
Рух
36'
М. Ишак
53'
К. Вельде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Рух
83'
Замена
B. Baranski
️️️️
M. Kozak
83'
Замена
T. Foszmańczyk
️️️️
T. Swędrowski
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Ба Луа
80'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Н. Квеквескири
80'
73'
Замена
P. Sikora
️️️️
T. Podstawski
68'
Желтая карточка
M. Kozak
Замена
F. Wilak
️️️️
К. Вельде
66'
63'
Замена
Ł. Moneta
️️️️
K. Michalski
63'
Замена
M. Feliks
️️️️
J. Letniowski
ГОЛ! 2:0!
К. Вельде
Пас отдал
М. Ишак
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
Й. Карлстрем
36'
7'
Желтая карточка
K. Michalski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
5
Элиас Андерссон
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Рух
31
Krzysztof Kamiński
ВР
21
Maciej Sadlok
(К)
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
26
Kacper Michalski
ЦП
7
Miłosz Kozak
ЦП
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
95
Daniel Szczepan
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
Рух
82
Jakub Bielecki
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
21
B. Baranski
ЦП
8
Patryk Sikora
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
11
D. Steczyk
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
13
Łukasz Moneta
ЦФ
3-1-3-2-1
41
Мрозек
16
Блажич
16
Милич
2
Перейра
8
Карлстрем
5
Андерссон
30
Квеквескири
10
Мархвиньски
99
Вельде
50
Ба Луа
9
Ишак
3-5-2
31
21
14
2
33
28
26
7
6
95
7
50
Ба Луа
8
Голизаде
8
Голизаде
50
Ба Луа
30
Квеквескири
18
Шимчак
18
Шимчак
30
Квеквескири
99
Вельде
54
54
99
Вельде
7
21
21
7
28
8
8
28
6
10
10
6
7
19
19
7
26
13
13
26
Остались в запасе
Лех
Рух
1
Филип Беднарек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
82
Jakub Bielecki
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
20
Szymon Szymanski
ЦП
11
D. Steczyk
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
Остались в запасе
82
Jakub Bielecki
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
20
Szymon Szymanski
ЦП
11
D. Steczyk
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Ярослав Скробач
Статистика матча Лех - Рух
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Информация о матче
Главный судья:
Krzysztof Jakubik, Poland
Стадион:
Городской стадион
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