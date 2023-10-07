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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Рух - Погонь
Рух - Погонь: обзор матча 07 октября 2023
Рух
07.10.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 11 тур
0 : 3
Завершен
Погонь
28'
Ф. Ульвестад
57'
К. Гросицки (П)
63'
M. Sadlok (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Погонь
Замена
D. Steczyk
️️️️
M. Feliks
80'
77'
Желтая карточка
A. Gorgon
76'
Замена
Л. Захович
️️️️
Э. Кулурис
70'
Замена
A. Przyborek
️️️️
В. Бичахчян
70'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
К. Гросицки
70'
Замена
J. Gamboa
️️️️
R. Kurzawa
Замена
K. Michalski
️️️️
J. Letniowski
69'
Замена
D. Szczepan
️️️️
M. Firlej
69'
63'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
M. Sadlok
57'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Гросицки
Желтая карточка
T. Podstawski
45'
+6
Желтая карточка
M. Bartolewski
45'
+1
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ульвестад
Пас отдал
К. Гросицки
3'
Желтая карточка
R. Kurzawa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
82
Jakub Bielecki
ВР
21
Maciej Sadlok
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
7
Miłosz Kozak
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
96
Maciej Firlej
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Рух
32
Marcel Potoczny
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
26
Kacper Michalski
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
16
J. Sedlak
ЦФ
95
Daniel Szczepan
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
2-5-3
82
21
14
6
7
28
20
33
96
19
7
2-4-4
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
6
Ульвестад
8
21
Бичахчян
11
Гросицки
44
20
9
Кулурис
23
7
26
26
7
96
95
95
96
19
11
11
19
8
16
16
8
21
Бичахчян
28
28
21
Бичахчян
11
Гросицки
7
7
11
Гросицки
9
Кулурис
90
Захович
90
Захович
9
Кулурис
Остались в запасе
Рух
Погонь
32
Marcel Potoczny
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
16
J. Sedlak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
32
Marcel Potoczny
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
16
J. Sedlak
ЦФ
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Рух - Погонь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
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