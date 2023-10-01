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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Лех
Погонь - Лех: обзор матча 01 октября 2023
Погонь
01.10.2023, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 10 тур
5 : 0
Завершен
Лех
17'
Ф. Ульвестад
33'
A. Gorgon
39'
В. Бичахчян
47'
К. Гросицки
90+3'
M. Fornalczyk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Лех
ГОЛ! 5:0!
M. Fornalczyk
90'
+3
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
В. Бичахчян
77'
69'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Ф. Мархвиньски
Желтая карточка
К. Гросицки
66'
Замена
J. Gamboa
️️️️
Э. Кулурис
63'
59'
Замена
М. Ишак
️️️️
Ф. Шимчак
59'
Замена
А. Собич
️️️️
А. Соуза
Желтая карточка
В. Кожокару
49'
ГОЛ! 4:0!
К. Гросицки
47'
46'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
А. Червински
46'
Замена
Э. Андерссон
️️️️
М. Гургуль
ГОЛ! 3:0!
В. Бичахчян
Пас отдал
Ф. Ульвестад
39'
ГОЛ! 2:0!
A. Gorgon
Пас отдал
Ф. Ульвестад
33'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
29'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ульвестад
Пас отдал
К. Гросицки
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
18
Филип Шимчак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
2-4-4
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
8
6
Ульвестад
21
Бичахчян
9
Кулурис
20
23
44
3-2-2-2-1
41
Мрозек
30
Червински
15
Гургуль
16
Милич
2
Перейра
16
Блажич
10
Мархвиньски
22
Муравски
77
Соуза
99
Вельде
18
Шимчак
9
Кулурис
16
16
9
Кулурис
21
Бичахчян
7
7
21
Бичахчян
15
Гургуль
5
Андерссон
5
Андерссон
15
Гургуль
10
Мархвиньски
30
Квеквескири
30
Квеквескири
10
Мархвиньски
30
Червински
50
Ба Луа
50
Ба Луа
30
Червински
18
Шимчак
9
Ишак
9
Ишак
18
Шимчак
77
Соуза
9
Собич
9
Собич
77
Соуза
Остались в запасе
Погонь
Лех
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Погонь - Лех
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
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