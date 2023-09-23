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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Пуща
Радомяк - Пуща: обзор матча 23 сентября 2023
Радомяк
23.09.2023, суббота, 13:30
Польша. Экстракласа, 9 тур
1 : 1
Завершен
Пуща
51'
P. Henrique
49'
Ł. Sołowiej
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Пуща
90'
+3
Желтая карточка
O. Zych
90'
+3
Замена
M. Koj
️️️️
M. Cholewiak
89'
Замена
K. Zapolnik
️️️️
H. Tomalski
86'
Желтая карточка
R. Yakuba
85'
Желтая карточка
Й. Майчрзак
Замена
L.
️️️️
R. Wolski
81'
Замена
L. Rocha
️️️️
L. Machado
81'
Желтая карточка
M. Cichocki
70'
65'
Замена
Й. Майчрзак
️️️️
M. Mesanovic
65'
Замена
A. Siemaszko
️️️️
J. Bartosz
Замена
E. Semedo
️️️️
Л. Семеду
62'
59'
Желтая карточка
Ł. Sołowiej
ГОЛ! 1:1!
P. Henrique
Пас отдал
Л. Семеду
51'
49'
ГОЛ! 0:1!
Ł. Sołowiej
Пас отдал
M. Cholewiak
Пенальти не реализован!
R. Wolski
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
75
Майк Сестор
ВР
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
20
L. Machado
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
25
Kamil Zapolnik
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
2-4-1-2
22
Посиадала
16
33
13
28
77
27
7
Семеду
9
20
4-4-2
48
27
3
17
22
Крачун
93
70
11
6
9
10
20
45
45
20
7
Семеду
70
70
7
Семеду
27
9
9
27
11
21
21
11
10
25
25
10
17
9
9
17
9
30
Майчрзак
30
Майчрзак
9
Остались в запасе
Радомяк
Пуща
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
16
Michał Walski
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
Остались в запасе
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
16
Michał Walski
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Радомяк - Пуща
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
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