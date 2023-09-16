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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Корона
Погонь - Корона: обзор матча 16 сентября 2023
Погонь
16.09.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 8 тур
3 : 1
Завершен
Корона
45+6'
В. Бичахчян
66'
A. Gorgon
81'
Д. Лончар
36'
N. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Корона
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
A. Gorgon
83'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лончар
81'
Замена
Д. Лончар
️️️️
B. Zech
75'
Желтая карточка
Л. Захович
73'
73'
Замена
R. Deaconu
️️️️
M. Remacle
73'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
M. Czyżycki
ГОЛ! 2:1!
A. Gorgon
Пас отдал
В. Бичахчян
66'
64'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
64'
Замена
D. Błanik
️️️️
P. Malarczyk
61'
Желтая карточка
M. Remacle
Замена
Л. Захович
️️️️
R. Kurzawa
61'
Замена
L. Borges
️️️️
Л. Кутрис
61'
ГОЛ! 1:1!
В. Бичахчян
Пас отдал
R. Kurzawa
45'
+6
Желтая карточка
К. Гросицки
43'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
N.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
10
Nono
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
29
Yadegar Rostami
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
2-4-4
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
8
21
Бичахчян
6
Ульвестад
23
9
Кулурис
20
44
4-3-3
1
Деконски
28
Годиньо
66
6
44
Затор
18
8
98
10
4
9
23
22
Лончар
22
Лончар
23
8
90
Захович
90
Захович
8
33
Кутрис
4
4
33
Кутрис
20
7
7
20
4
7
7
4
8
70
70
8
98
19
19
98
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
Остались в запасе
Погонь
Корона
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
28
Adrian Przyborek
ЦП
29
Yadegar Rostami
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
28
Adrian Przyborek
ЦП
29
Yadegar Rostami
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Остались в запасе
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Погонь - Корона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
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