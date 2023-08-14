Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Варта - Рух
Варта - Рух: обзор матча 14 августа 2023
Варта
14.08.2023, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 4 тур
2 : 2
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Варта - Рух
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Новости команд
Все
Варта
Рух
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Ковальчик продолжит карьеру в польском «Рухе»
2016.08.05 08:47
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
1
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Ковальчик продолжит карьеру в польском «Рухе»
2016.08.05 08:47
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+