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Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
7 января, 19:00
1
Экс-владелец «Лидса» случайно уволил тренера, требуя заменить диван в офисе
2 декабря 2023, 11:11
0
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
17 ноября 2023, 20:41
5
«Ливерпуль» нашел усиление в Чемпионшипе
11 ноября 2023, 12:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
7 января, 19:00
1
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
29 июля 2022, 23:53
1
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
24 июля 2022, 10:58
1
«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ
18 мая 2022, 07:20
1
Экс-владелец «Лидса» случайно уволил тренера, требуя заменить диван в офисе
2 декабря 2023, 11:11
0
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
17 ноября 2023, 20:41
5
«Ливерпуль» нашел усиление в Чемпионшипе
11 ноября 2023, 12:39
1
«Челси» продал защитника «Лидсу» из Чемпионшипа
19 июля 2023, 15:39
1
«Рома» арендовала футболиста сборной Дании
15 июля 2023, 09:18
1
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Хаддерсфилд Таун
Лидс
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
5 : 0
07.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 1
20.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
2 : 1
21.01.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лидс
1 : 0
24.01.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 0
03.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 1
20.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
5 : 0
07.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок, 1/16 финала
Плимут Аргайл
1 : 4
06.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бристоль Сити
0 : 1
02.02.2024
Лидс
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 1
27.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лидс
1 : 0
24.01.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
2 : 1
21.01.2024
Престон

Хаддерсфилд Таун - Лидс - 02 марта 2024

Хаддерсфилд Таун
02.03.2024, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 35 тур
- : -
Не начался
Лидс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Лидс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
- : -
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
- : -
10.02.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
- : -
10.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
- : -
10.02.2024
Лестер
Россия
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