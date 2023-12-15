Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал

Варди может оказаться во второй лиге Саудовской Аравии

«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ

Жена Варди выложила полностью обнаженное фото

Чемпион АПЛ в составе «Лестера» закончил карьеру в 33 года