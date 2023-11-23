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Атлас
Торонто
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
23 ноября 2023, 13:23
0
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 09:00
0
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
21 сентября 2023, 08:00
0
«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было
17 сентября 2023, 08:25
0
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
25 июля 2023, 16:32
1
Пареха сменит «Севилью» на мексиканский «Атлас»
22 августа 2018, 08:43
1
Экс-защитника «Барселоны» Маркеса подозревают в перевозке наркотиков в США
9 августа 2017, 20:40
4
«Айнтрахт» подписал Фабиана
21 декабря 2015, 09:16
1
Вальдесом интересуются мексиканские клубы
14 декабря 2015, 08:08
1
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
23 ноября 2023, 13:23
0
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 09:00
0
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
21 сентября 2023, 08:00
0
«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было
17 сентября 2023, 08:25
0
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Последние матчи
Все
Атлас
Торонто
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто

Атлас - Торонто - 31 июля 2023

Атлас
31.07.2023, понедельник, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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