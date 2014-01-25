Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли