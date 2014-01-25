Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Даллас
Шарлотт
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
26 января, 08:31
0
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
25 января, 09:35
14
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
23 января, 11:27
0
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
6 декабря 2023, 21:09
0
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
22 октября 2023, 10:05
0
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
26 января, 08:31
0
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
25 января, 09:35
14
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
23 января, 11:27
0
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
7 августа 2023, 09:30
2
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
7 августа 2023, 07:21
1
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
6 декабря 2023, 21:09
0
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
22 октября 2023, 10:05
0
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
22 октября 2023, 08:25
0
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
20 октября 2023, 08:39
0
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
10 августа 2023, 09:40
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Даллас
Шарлотт
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Даллас
2 : 1
25.02.2024
Сан-Хосе
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
США. МЛС, 1 тур
Даллас
2 : 1
25.02.2024
Сан-Хосе
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити

Даллас - Шарлотт - 22 июля 2023

Даллас
22.07.2023, суббота, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
2 : 3
Счет по пенальти – 1 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шарлотт
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Даллас - Шарлотт
1
3
Желтые карточки
1
3
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+