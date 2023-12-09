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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Касымпаша
Самсунспор - Касымпаша: обзор матча 09 декабря 2023
Самсунспор
09.12.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Самсунспор - Касымпаша
1
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
5
Офсайды
4
1
Количество передач
161
240
Сейвы
1
2
Точность передач %
57
67
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.13
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
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