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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Ризеспор
Трабзонспор - Ризеспор: обзор матча 26 августа 2023
Трабзонспор
26.08.2023, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Ризеспор
58'
Т. Бакасетас (П)
83'
Э. Дестан
43'
B. Keser
66'
B. Keser
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Ризеспор
90'
+9
Желтая карточка
И. Олавоин
89'
Замена
S. Anil Yasar
️️️️
А. Зекири
Замена
Г. Гюрпюз
️️️️
Д. Курбелис
84'
ГОЛ! 2:2!
Э. Дестан
Пас отдал
Э. Барди
83'
Замена
Э. Дестан
️️️️
У. Бозок
70'
Замена
А. Омюр
️️️️
Э. Вишча
70'
66'
ГОЛ! 1:2!
B. Keser
Пас отдал
А. Зекири
59'
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
Д. Варесанович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Бакасетас
58'
Замена
М. Айдын
️️️️
Й. Стригер Ларсен
46'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
T. Teklić
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
B. Keser
Пас отдал
А. Зекири
38'
Желтая карточка
М. Пала
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
77
Алтин Зекири
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
54
Митхат Пала
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
4-2-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
22
Банийя
32
Бенкович
17
Стригер Ларсен
99
6
Курбелис
10
Барди
9
Бакасетас
10
Вишча
17
Бозок
3-3-2-2
23
Аккан
4
Мокши
3
37
Шахин
10
Олавоин
7
77
Зекири
7
Сауэр
8
Варесанович
54
Пала
53
Топджу
17
Стригер Ларсен
8
Айдын
8
Айдын
17
Стригер Ларсен
10
Вишча
33
Омюр
33
Омюр
10
Вишча
99
11
Фонтас
11
Фонтас
99
6
Курбелис
21
Гюрпюз
21
Гюрпюз
6
Курбелис
17
Бозок
94
Дестан
94
Дестан
17
Бозок
77
Зекири
4
4
77
Зекири
8
Варесанович
28
28
8
Варесанович
Остались в запасе
Трабзонспор
Ризеспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
Главный тренер
Абдулла Авчи
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Трабзонспор - Ризеспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
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