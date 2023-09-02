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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хазм - Аль-Наср
Аль-Хазм - Аль-Наср: обзор матча 02 сентября 2023
Аль-Хазм
02.09.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 5
Завершен
Аль-Наср
48'
М. Бадамоси
33'
А. Гариб
45+8'
А. аль-Хаибари
57'
Отавио
68'
К. Роналду
78'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хазм - Аль-Наср
90'
+1
Желтая карточка
А. Мухтар
Замена
А. Аль-Мемаид
️️️️
М. Бадамоси
89'
Замена
М. Аль-Тани
️️️️
Вина
89'
83'
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
М. Брозович
82'
Замена
А. Мухтар
️️️️
А. аль-Хаибари
82'
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
А. Гариб
78'
ГОЛ! 1:5!
С. Мане
Пас отдал
А. Гариб
76'
Замена
С. Аль-Наджеи
️️️️
Отавио
76'
Замена
А. Теллес
️️️️
Конан
Замена
А. Аль-Наджар
️️️️
Б. Траоре
75'
68'
ГОЛ! 1:4!
К. Роналду
Пас отдал
А. Гариб
Замена
А. Хаиф Аль-Шаммари
️️️️
Ф. Аль-Аазми
64'
Замена
Т. Аль-Мутайри
️️️️
Ю. Аль-Шаммари
64'
57'
ГОЛ! 1:3!
Отавио
Пас отдал
К. Роналду
ГОЛ! 1:2!
М. Бадамоси
Пас отдал
Тозе
48'
45'
+8
ГОЛ! 0:2!
А. аль-Хаибари
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Гариб
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
12
Фархан Аль-Аазми
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
21
Бен Траоре
ОП
29
Вина
АП
20
Тозе
АП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Конан
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
4-2-2-2
16
Дамен
2
Виана
34
Аль-Дахиль
12
Аль-Аазми
61
Аль-Отаиб
4
Аль-Саяли
21
Траоре
20
Тозе
29
Вина
7
Аль-Шаммари
19
Бадамоси
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
33
Аль-Фатиль
14
Ляпорт
33
Конан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
29
Гариб
7
Роналду
12
Аль-Аазми
24
Аль-Шаммари
24
Аль-Шаммари
12
Аль-Аазми
19
Бадамоси
99
Аль-Мемаид
99
Аль-Мемаид
19
Бадамоси
29
Вина
17
Аль-Тани
17
Аль-Тани
29
Вина
21
Траоре
15
Аль-Наджар
15
Аль-Наджар
21
Траоре
7
Аль-Шаммари
66
Аль-Мутайри
66
Аль-Мутайри
7
Аль-Шаммари
33
Конан
13
Теллес
13
Теллес
33
Конан
77
Брозович
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
8
Мухтар
8
Мухтар
17
аль-Хаибари
25
Отавио
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
25
Отавио
29
Гариб
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
29
Гариб
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Наср
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
Главный тренер
Филипе Гувейя
33
Валид Абдулла
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Наср
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Аль-Хазм
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