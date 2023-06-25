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Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
16 февраля, 17:34
3
Экс-игрок сборной России Дроздов покинул «Сахалинец»
25 июня 2023, 10:54
2
Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
23 января 2023, 10:10
1
Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы
9 октября 2022, 00:24
1
Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»
6 октября 2022, 13:35
2
Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
16 февраля, 17:34
3
Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
23 января 2023, 10:10
1
Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы
9 октября 2022, 00:24
1
Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»
6 октября 2022, 13:35
2
Экс-игрок сборной России Дроздов покинул «Сахалинец»
25 июня 2023, 10:54
2
«Сахалинец» показал инцидент Литвина и арбитра Исаева. После него блогера дисквалифицировали на 1,5 года
7 августа 2022, 13:13
5
Основатель «Сахалинца» Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за избиение арбитра
3 августа 2022, 16:37
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Основателя «Сахалинца» Литвина могут отстранить от футбола на год за избиение арбитра
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Спартак Т - Сахалинец - 29 июля 2023

Спартак Т
29.07.2023, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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