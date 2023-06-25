Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы

Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»

Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы

Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»

Экс-игрок сборной России Дроздов покинул «Сахалинец»

«Сахалинец» показал инцидент Литвина и арбитра Исаева. После него блогера дисквалифицировали на 1,5 года

Основатель «Сахалинца» Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за избиение арбитра

Основателя «Сахалинца» Литвина могут отстранить от футбола на год за избиение арбитра