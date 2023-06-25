Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
Экс-игрок сборной России Дроздов покинул «Сахалинец»
Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы
Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»
Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы
Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»
Экс-игрок сборной России Дроздов покинул «Сахалинец»
«Сахалинец» показал инцидент Литвина и арбитра Исаева. После него блогера дисквалифицировали на 1,5 года
Основатель «Сахалинца» Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за избиение арбитра
Основателя «Сахалинца» Литвина могут отстранить от футбола на год за избиение арбитра
Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»