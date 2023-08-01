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В «Амкале» назвали задачу клуба в Fonbet Кубке России
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1 августа 2023, 21:32
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Экс-зенитовец Зубко предпочел Медиалигу работе во Второй лиге
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ПФЛ. Соперник «Спартака» по Кубку России «Родина» разгромила «Коломну»
6 сентября 2020, 19:30
3
В «Амкале» назвали задачу клуба в Fonbet Кубке России
1 августа 2023, 22:54
1
Стал известен следующий соперник «Амкала» в Fonbet Кубке России
1 августа 2023, 21:39
6
Fonbet Кубок России. «Амкал» победил «Знамя» (3:2) и вышел в следующий раунд
1 августа 2023, 21:32
3
Янбаев анонсировал возобновление карьеры Павлюченко
31 марта 2023, 13:21
2
«Почему мне кто-то должен затыкать рот? На поле все равны». Игрок «Космоса» рассказал о конфликте с Павлюченко
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Коломна - Знамя - 28 июля 2023

Коломна
28.07.2023, пятница, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
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Россия
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