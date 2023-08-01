В «Амкале» назвали задачу клуба в Fonbet Кубке России

Стал известен следующий соперник «Амкала» в Fonbet Кубке России

Fonbet Кубок России. «Амкал» победил «Знамя» (3:2) и вышел в следующий раунд

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