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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Унион
РБ Лейпциг - Унион: обзор матча 04 февраля 2024
РБ Лейпциг
04.02.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Унион
11'
Л. Опенда
48'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Унион
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
К. Кампль
85'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Д. Раум
85'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Л. Опенда
77'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Ольмо
77'
75'
Замена
К. Бедья
️️️️
Й. Вертессен
75'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Б. Холлербах
73'
Красная карточка
К. Триммель
Замена
К. Люкеба
️️️️
В. Орбан
70'
58'
Замена
Р. Хедира
️️️️
Л. Тусар
58'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Я. Хаберер
58'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
А. Шафер
ГОЛ! 2:0!
Б. Шешко
Пас отдал
Д. Раум
48'
47'
Желтая карточка
Л. Тусар
22'
Желтая карточка
Б. Холлербах
Желтая карточка
К. Кампль
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
1
Александер Шволов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Нуха Джатта
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Oluwaseun Ogbemudia
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
16
Клостерманн
4
Орбан
23
Хенрикс
44
Кампль
21
Шлагер
20
Ольмо
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-3-2-2
1
Шволов
31
Кнохе
7
Фогт
5
Дехи
28
Триммель
29
Тусар
8
Госенс
19
Хаберер
13
Шафер
17
Холлербах
11
Вертессен
22
Раум
3
Битшиабу
3
Битшиабу
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
23
Люкеба
4
Орбан
44
Кампль
13
Зайвальд
13
Зайвальд
44
Кампль
20
Ольмо
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Ольмо
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
29
Тусар
8
Хедира
8
Хедира
29
Тусар
13
Шафер
93
Лайдуни
93
Лайдуни
13
Шафер
17
Холлербах
11
Ааронсон
11
Ааронсон
17
Холлербах
11
Вертессен
9
Бедья
9
Бедья
11
Вертессен
19
Хаберер
31
Фолланд
31
Фолланд
19
Хаберер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Унион
28
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
21
Нуха Джатта
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
Главный тренер
Марко Розе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Oluwaseun Ogbemudia
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
21
Нуха Джатта
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Oluwaseun Ogbemudia
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча РБ Лейпциг - Унион
1
1
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
11
Офсайды
2
0
Количество передач
688
349
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.59
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Ред Булл Арена
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