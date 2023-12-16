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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Хоффенхайм: обзор матча 16 декабря 2023
РБ Лейпциг
16.12.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
34'
Л. Клостерманн
70'
Э. Форсберг
74'
М. Симакан
42'
О. Кабак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Хоффенхайм
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Гриллич
90'
Замена
С. Н'Соки
️️️️
П. Кадержабек
Замена
К. Люкеба
️️️️
М. Симакан
83'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Х. Симонс
83'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Л. Опенда
83'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
80'
75'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
А. Сташ
75'
Замена
К. Акпогума
️️️️
О. Кабак
ГОЛ! 3:1!
М. Симакан
74'
ГОЛ! 2:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
Л. Опенда
70'
69'
Замена
М. Байер
️️️️
И. Бебу
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Баумгартнер
66'
Желтая карточка
Х. Симонс
62'
62'
Желтая карточка
О. Кабак
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
58'
46'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Р. Сков
42'
ГОЛ! 1:1!
О. Кабак
Пас отдал
Р. Сков
Желтая карточка
А. Айдара
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Клостерманн
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
15
Юссуф Поульсен
(К)
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
3
Симакан
16
Клостерманн
23
Хенрикс
21
Айдара
21
Шлагер
14
Баумгартнер
7
Симонс
17
Опенда
15
Поульсен
4-1-1-3-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Брукс
7
Фогт
5
Кабак
18
Сташ
21
Премель
24
Сков
9
Бебу
30
Бюлтер
27
Крамарич
3
Симакан
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Симакан
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
7
Симонс
14
Карвалью
14
Карвалью
7
Симонс
14
Баумгартнер
10
Форсберг
10
Форсберг
14
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
30
Шешко
17
Опенда
5
Кабак
25
Акпогума
25
Акпогума
5
Кабак
3
Кадержабек
34
Н'Соки
34
Н'Соки
3
Кадержабек
24
Сков
27
Гриллич
27
Гриллич
24
Сков
18
Сташ
17
Бишоф
17
Бишоф
18
Сташ
9
Бебу
14
Байер
14
Байер
9
Бебу
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
3
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
3
Количество передач
278
201
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.62
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Ред Булл Арена
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