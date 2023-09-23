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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Хоффенхайм
Унион - Хоффенхайм: обзор матча 23 сентября 2023
Унион
23.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
22'
А. Крамарич (П)
38'
М. Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Хоффенхайм
90'
+2
Замена
К. Акпогума
️️️️
П. Кадержабек
89'
Желтая карточка
Ф. Бекер
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Л. Бонуччи
81'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Госенс
81'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Л. Тусар
76'
74'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Р. Сков
74'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
А. Крамарич
Желтая карточка
Л. Тусар
72'
Замена
Б. Холлербах
️️️️
Ш. Бекер
69'
55'
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Байер
55'
Замена
И. Бебу
️️️️
В. Вегхорст
54'
Желтая карточка
А. Сташ
Замена
Д. Фофана
️️️️
Б. Ааронсон
46'
45'
+4
Желтая карточка
А. Крамарич
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Байер
Пас отдал
Г. Премель
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
29
Люка Тусар
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Реннов
5
Дехи
19
Бонуччи
2
Лейте
8
Госенс
33
Крал
29
Тусар
18
Юранович
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
4-1-1-1-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Брукс
7
Фогт
5
Кабак
18
Сташ
21
Премель
24
Сков
9
Вегхорст
27
Крамарич
14
Байер
8
Госенс
21
Руссийон
21
Руссийон
8
Госенс
29
Тусар
93
Лайдуни
93
Лайдуни
29
Тусар
11
Ааронсон
11
Ааронсон
23
Бекер
17
Холлербах
17
Холлербах
23
Бекер
Ааронсон
27
Фофана
27
Фофана
Ааронсон
19
Бонуччи
29
Кауфманн
29
Кауфманн
19
Бонуччи
3
Кадержабек
25
Акпогума
25
Акпогума
3
Кадержабек
27
Крамарич
22
Бекер
22
Бекер
27
Крамарич
24
Сков
30
Бюлтер
30
Бюлтер
24
Сков
9
Вегхорст
9
Бебу
9
Бебу
9
Вегхорст
14
Байер
20
Бериша
20
Бериша
14
Байер
Остались в запасе
Унион
Хоффенхайм
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Унион - Хоффенхайм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
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Кристал Пэлас
1 : 1
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