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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - РБ Лейпциг
Унион - РБ Лейпциг: обзор матча 03 сентября 2023
Унион
03.09.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
51'
Х. Симонс
85'
Б. Шешко
87'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - РБ Лейпциг
88'
Замена
К. Люкеба
️️️️
Б. Хенрикс
88'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Х. Симонс
87'
ГОЛ! 0:3!
Б. Шешко
Пас отдал
Д. Ольмо
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Р. Госенс
86'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
К. Беренс
86'
85'
ГОЛ! 0:2!
Б. Шешко
Пас отдал
Х. Симонс
Желтая карточка
Я. Хаберер
81'
Желтая карточка
Р. Госенс
81'
75'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ю. Поульсен
75'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Л. Опенда
Замена
К. Триммель
️️️️
Й. Юранович
71'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Э. Лайдуни
71'
67'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Симакан
Красная карточка
К. Фолланд
64'
Замена
Б. Холлербах
️️️️
Д. Фофана
61'
51'
ГОЛ! 0:1!
Х. Симонс
Пас отдал
Б. Хенрикс
Желтая карточка
А. Крал
27'
26'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-3-1-3
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
8
Госенс
33
Крал
18
Юранович
93
Лайдуни
27
Фофана
91
Беренс
31
Фолланд
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хенрикс
4
Орбан
3
Симакан
22
Раум
21
Шлагер
44
Кампль
7
Симонс
20
Ольмо
15
Поульсен
17
Опенда
91
Беренс
21
Руссийон
21
Руссийон
91
Беренс
18
Юранович
28
Триммель
28
Триммель
18
Юранович
93
Лайдуни
19
Хаберер
19
Хаберер
93
Лайдуни
8
Госенс
29
Кауфманн
29
Кауфманн
8
Госенс
27
Фофана
17
Холлербах
17
Холлербах
27
Фофана
3
Симакан
16
Клостерманн
16
Клостерманн
3
Симакан
23
Хенрикс
23
Люкеба
23
Люкеба
23
Хенрикс
17
Опенда
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
17
Опенда
7
Симонс
10
Форсберг
10
Форсберг
7
Симонс
15
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
15
Поульсен
Остались в запасе
Унион
РБ Лейпциг
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Унион - РБ Лейпциг
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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