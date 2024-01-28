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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Брест
ПСЖ - Брест: обзор матча 28 января 2024
ПСЖ
28.01.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 2
Завершен
Брест
38'
М. Асенсио
45'
Р. Коло Муани
55'
М. Камара
80'
М. Лаж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Брест
Вторая желтая
Б. Барколя
90'
+3
Желтая карточка
Б. Барколя
90'
+1
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Витинья
89'
81'
Замена
Ж. Ле Кардинал
️️️️
Б. Локо
81'
Замена
Б. Браими
️️️️
Р. дель Кастильо
80'
ГОЛ! 2:2!
М. Лаж
Пас отдал
М. Сатриано
Замена
Маркиньос
️️️️
Л. Эрнандес
75'
Замена
К. Солер
️️️️
М. Асенсио
75'
72'
Замена
М. Лаж
️️️️
С. Мунье
72'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
М. Камара
Замена
У. Дембеле
️️️️
Р. Коло Муани
69'
63'
Замена
М. Сатриано
️️️️
Ж. ле Дуарон
59'
Желтая карточка
Л. Брассье
Желтая карточка
В. Заир-Эмери
58'
55'
ГОЛ! 2:1!
М. Камара
Желтая карточка
К. Мбаппе
53'
53'
Желтая карточка
К. Лала
ГОЛ! 2:0!
Р. Коло Муани
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Б. Барколя
38'
32'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
Желтая карточка
Л. Эрнандес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Данилу Перейра
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
29
Брэдли Барколя
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Этан Мбаппе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Люк Зогбе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
21
Эрнандес
2
Перейра
4
Бералдо
10
Асенсио
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
10
Мбаппе
9
Муани
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
3
Брассье
5
Шардонне
2
Локо
45
Камара
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
20
дель Кастильо
9
Мунье
9
ле Дуарон
21
Эрнандес
5
Маркиньос
5
Маркиньос
21
Эрнандес
10
Асенсио
18
Солер
18
Солер
10
Асенсио
9
Муани
10
Дембеле
10
Дембеле
9
Муани
17
Витинья
9
Рамуш
9
Рамуш
17
Витинья
2
Локо
26
Ле Кардинал
26
Ле Кардинал
2
Локо
45
Камара
8
Мартен
8
Мартен
45
Камара
20
дель Кастильо
7
Браими
7
Браими
20
дель Кастильо
9
Мунье
28
Лаж
28
Лаж
9
Мунье
9
ле Дуарон
10
Сатриано
10
Сатриано
9
ле Дуарон
Остались в запасе
ПСЖ
Брест
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Этан Мбаппе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Люк Зогбе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Этан Мбаппе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Люк Зогбе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча ПСЖ - Брест
4
1
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
12
10
Офсайды
1
1
Количество передач
510
431
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
1.01
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
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