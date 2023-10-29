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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - ПСЖ
Брест - ПСЖ: обзор матча 29 октября 2023
Брест
29.10.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 3
Завершен
ПСЖ
43'
С. Мунье
52'
Ж. ле Дуарон
16'
В. Заир-Эмери
28'
К. Мбаппе
89'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - ПСЖ
90'
+3
Желтая карточка
Р. Коло Муани
90'
+1
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
К. Мбаппе
90'
Желтая карточка
К. Мбаппе
89'
ГОЛ! 2:3!
К. Мбаппе
89'
Пенальти не реализован!
К. Мбаппе
88'
Желтая карточка
Ф. Руис
Желтая карточка
М. Бизот
88'
Желтая карточка
Ж. Мартен
87'
87'
Желтая карточка
А. Хакими
Желтая карточка
Л. Брассье
86'
Замена
М. Лаж
️️️️
С. Мунье
83'
Замена
А. Дари
️️️️
Р. дель Кастильо
83'
74'
Замена
Витинья
️️️️
Л. Кан Ин
Замена
М. Сатриано
️️️️
Ж. ле Дуарон
72'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
М. Камара
71'
Замена
К. Думбия
️️️️
У. Маньетти
65'
63'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Б. Барколя
63'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Г. Рамуш
ГОЛ! 2:2!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
Р. дель Кастильо
52'
ГОЛ! 1:2!
С. Мунье
Пас отдал
К. Лала
43'
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Кан Ин
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Заир-Эмери
Пас отдал
Б. Барколя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Камори Думбия
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Этан Мбаппе
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-3-1-2
40
Бизот
2
Локо
3
Брассье
5
Шардонне
70
Лала
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
Мунье
3-2-1-2-2
1
Доннарумма
2
Хакими
37
Шкриньяр
21
Эрнандес
2
Перейра
33
Заир-Эмери
8
Руис
7
Кан Ин
29
Барколя
10
Мбаппе
9
Рамуш
20
дель Кастильо
20
Дари
20
Дари
20
дель Кастильо
45
Камара
8
Мартен
8
Мартен
45
Камара
8
Маньетти
11
Думбия
11
Думбия
8
Маньетти
9
Мунье
28
Лаж
28
Лаж
9
Мунье
9
ле Дуарон
10
Сатриано
10
Сатриано
9
ле Дуарон
10
Мбаппе
20
Мукиэле
20
Мукиэле
10
Мбаппе
7
Кан Ин
17
Витинья
17
Витинья
7
Кан Ин
29
Барколя
10
Дембеле
10
Дембеле
29
Барколя
9
Рамуш
9
Муани
9
Муани
9
Рамуш
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Арнау Тенас
ВР
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Этан Мбаппе
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Этан Мбаппе
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Брест - ПСЖ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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