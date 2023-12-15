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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Райо Вальекано
Осасуна - Райо Вальекано: обзор матча 15 декабря 2023
Осасуна
15.12.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
90+5'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Райо Вальекано
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Х. Мануэль Арнайц
90'
+5
88'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. де Томас
88'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
И. Палазон
Замена
П. Ибаньес
️️️️
А. Орос
84'
Замена
И. Видаль
️️️️
Р. Пенья
84'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Авила
84'
Желтая карточка
Х. Мануэль Арнайц
74'
73'
Замена
У. Лопес
️️️️
П. Сисс
73'
Замена
Бебе
️️️️
А. Гарсия
Замена
Х. Монкайола
️️️️
М. Гомес
69'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Р. Гарсия
69'
63'
Замена
Р. Нтека
️️️️
К. Перес
55'
Желтая карточка
К. Перес
55'
Желтая карточка
П. Сисс
40'
Желтая карточка
Л. Эспино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эррера
3
Крус
12
Аресо
5
Гарсия
7
Пенья
8
Муньос
10
Орос
14
Гарсия
16
Гомес
17
Будимир
6
Авила
4-3-2-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
6
Сисс
23
Валентин
71
Перес
7
Палазон
18
Гарсия
9
де Томас
7
Пенья
22
Видаль
22
Видаль
7
Пенья
16
Гомес
7
Монкайола
7
Монкайола
16
Гомес
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
14
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Гарсия
6
Авила
9
Гарсия
9
Гарсия
6
Авила
6
Сисс
8
Лопес
8
Лопес
6
Сисс
71
Перес
11
Нтека
11
Нтека
71
Перес
18
Гарсия
12
Бебе
12
Бебе
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
19
де Фрутос
7
Палазон
9
де Томас
10
Камельо
10
Камельо
9
де Томас
Остались в запасе
Осасуна
Райо Вальекано
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Райо Вальекано
2
3
Всего ударов по воротам
2
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
8
10
Офсайды
0
1
Количество передач
215
146
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
66
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
1
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.01
0.41
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Стадион:
Эль Садар
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