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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Райо Вальекано - Реал Сосьедад: обзор матча 29 октября 2023
Райо Вальекано
29.10.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
31'
А. Мумин
90+1'
Бебе
41'
М. Оярсабаль
66'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Бебе
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Бебе
Пас отдал
Ф. Лежен
90'
+1
90'
Замена
А. Захарян
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
Бебе
️️️️
Р. де Томас
85'
80'
Замена
У. Садик
️️️️
Т. Кубо
80'
Замена
Й. Оласагасти
️️️️
Б. Турриэнтес
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Л. Эспино
80'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
П. Сисс
80'
74'
Желтая карточка
И. Субельдия
72'
Желтая карточка
Б. Турриэнтес
Замена
С. Камельо
️️️️
И. Баллиу
71'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Трехо
71'
Желтая карточка
А. Гарсия
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Оярсабаль
58'
Замена
М. Чо
️️️️
А. Барренечеа
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Барренечеа
ГОЛ! 1:0!
А. Мумин
31'
Желтая карточка
Ф. Лежен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
(К)
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
18
Эспино
24
Лежен
2
Мумин
20
Баллиу
6
Сисс
8
Лопес
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
9
де Томас
4-2-3-1
1
Ремиро
14
Траоре
16
Пачеко
5
Субельдия
3
Муньос
36
Субименди
8
Турриэнтес
10
Мендес
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
14
Кубо
8
Трехо
71
Перес
71
Перес
8
Трехо
9
де Томас
12
Бебе
12
Бебе
9
де Томас
6
Сисс
19
де Фрутос
19
де Фрутос
6
Сисс
18
Эспино
9
Фалькао
9
Фалькао
18
Эспино
20
Баллиу
10
Камельо
10
Камельо
20
Баллиу
8
Турриэнтес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
8
Турриэнтес
10
Оярсабаль
23
Захарян
23
Захарян
10
Оярсабаль
14
Кубо
6
Садик
6
Садик
14
Кубо
7
Барренечеа
50
Чо
50
Чо
7
Барренечеа
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
Стадион:
Вальекас
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