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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Алавес
Сельта - Алавес: обзор матча 28 сентября 2023
Сельта
28.09.2023, четверг, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
35'
Р. Марин (АГ)
73'
С. Омородион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Алавес
90'
+2
Желтая карточка
Р. Марин
85'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Х. Лопес
79'
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
К. Перес
76'
Замена
К. Дотор
️️️️
Ж. Бамба
74'
73'
ГОЛ! 1:1!
С. Омородион
Пас отдал
Х. Лопес
69'
Замена
Х. Алькаин
️️️️
А. Сола
69'
Замена
Кике
️️️️
Я. Хаджи
Вторая желтая
Л. де ла Торре
68'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Я. Аспас
63'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Ф. Бельтран
63'
63'
Замена
А. Бланко
️️️️
Х. Гуриди
62'
Замена
Л. Риоха
️️️️
А. Реббах
Замена
К. Перес
️️️️
Й. Ларсен
56'
Желтая карточка
Я. Аспас
52'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Марин
35'
Желтая карточка
Л. де ла Торре
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
19
Кике
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Вильяр
14
Нуньес
4
Айду
15
Старфельт
23
Ристич
30
Мингеса
8
Бельтран
17
де ла Торре
19
Бамба
10
Аспас
22
Ларсен
3-2-2-2-1
1
Сивера
20
Сола
16
Марин
15
Седлар
2
Горосабель
16
Лопес
6
Гевара
18
Гуриди
10
Хаджи
21
Реббах
9
Омородион
8
Бельтран
13
Тапиа
13
Тапиа
8
Бельтран
19
Бамба
8
Дотор
8
Дотор
19
Бамба
22
Ларсен
23
Перес
23
Перес
22
Ларсен
10
Аспас
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Аспас
16
Лопес
5
Дуарте
5
Дуарте
16
Лопес
18
Гуриди
8
Бланко
8
Бланко
18
Гуриди
21
Реббах
11
Риоха
11
Риоха
21
Реббах
20
Сола
70
Алькаин
70
Алькаин
20
Сола
10
Хаджи
19
Кике
19
Кике
10
Хаджи
Остались в запасе
Сельта
Алавес
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Алавес
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
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