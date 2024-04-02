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Ноттингем Форест - Фулхэм

02.04.2024, Вторник, 21:45 мск Англия. Премьер-лига, 31 тур Ноттингем Форест - Фулхэм
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Матч начнется в 21:45 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
15 тур
5 декабря, вторник 22:45 Фулхэм Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
23 тур
11 февраля, суббота 18:00 Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест
8 тур
16 сентября, пятница 22:00 Ноттингем Форест 2:3 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
39 тур
26 апреля, вторник 21:45 Фулхэм 0:1 Ноттингем Форест
14 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Ноттингем Форест 0:4 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
42 тур
7 июля, вторник 19:00 Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм
5 тур
24 августа, суббота 17:00 Фулхэм 1:2 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
30 тур
3 февраля, суббота 18:00 Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест
10 тур
26 сентября, вторник 21:45 Ноттингем Форест 1:3 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
32 тур
14 февраля, вторник 22:45 Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест
10 тур
27 сентября, вторник 21:45 Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
44 тур
23 апреля, суббота 17:00 Фулхэм 1:3 Ноттингем Форест
19 тур
5 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 3:0 Фулхэм
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
27 тур
21 января, среда 22:45 Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест
7 тур
17 сентября, среда 22:45 Ноттингем Форест 5:3 Фулхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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