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Борнмут - Эвертон

30.03.2024, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 30 тур Борнмут - Эвертон
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
8 тур
7 октября, суббота 17:00 Эвертон Борнмут
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
38 тур
28 мая, воскресенье 18:30 Эвертон 1:0 Борнмут
16 тур
12 ноября, суббота 18:00 Борнмут 3:0 Эвертон
Англия. Кубок лиги (2022/2023)
1/16 финала
8 ноября, вторник 22:45 Борнмут 4:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
38 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Эвертон 1:3 Борнмут
5 тур
15 сентября, воскресенье 16:00 Борнмут 3:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
13 января, воскресенье 17:15 Эвертон 2:0 Борнмут
3 тур
25 августа, суббота 17:00 Борнмут 2:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
30 декабря, суббота 18:00 Борнмут 2:1 Эвертон
6 тур
23 сентября, суббота 17:00 Эвертон 2:1 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 18:00 Эвертон 6:3 Борнмут
6 тур
24 сентября, суббота 17:00 Борнмут 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 17:00 Эвертон 2:1 Борнмут
14 тур
28 ноября, суббота 18:00 Борнмут 3:3 Эвертон
Англия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
20 февраля, суббота 20:15 Борнмут 0:2 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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